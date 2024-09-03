Кручинин: «Ови пьет много пива? Это мы все себе позволяем в отпуске»

Форвард «Северстали» Алексей Кручинин не увидел ничего плохого в любви капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к пиву. Спортсмен тренировался вместе с нападающим в Турции.

«Ови в отпуске пьет много пива? Это мы все себе позволяем. Я не видел его 10 лет назад. Возможно, он и тогда был таким. Если ему его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы?», — цитирует Кручинина «ВсеПроСпорт».

В сезоне-2023/24 38-летний нападающий провел 79 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ , забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Россиянин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).