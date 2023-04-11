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НХЛ

Сегодня, 09:05

Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 11 апреля

Ана Горшкова
Корреспондент
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В НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» (2:3) и лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли. У команды 91 очко в 81 игре, у занимающего второе место в зоне уайлд-кард на «Западе» «Виннипега» — 93 в 80. При этом в случае возможного равенства очков «Калгари» уступит «Джетс» по дополнительному показателю.

В Западной конференции в плей-офф уже вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Сиэтл».

От Восточной конференции в плей-офф примут участие «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Бостон», «Торонто» и «Тампа».

За уайлд-кард от «Запада» на вакантное место претендуют «Виннипег» (93 очка) и «Нэшвилл» (90). На два места от «Востока» — «Флорида» (92 очка), «Айлендерс» (91), «Питтсбург» (90) и «Баффало» (87).

«Виннипегу» осталось сыграть два матча — против «Миннесоты» и «Колорадо». У «Нэшвилла» впереди матчи против этих же соперников.

«Флориде» осталось провести одну игру регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», у «Айлендерс» матч против «Монреаля». «Питтсбургу» предстоит сыграть с «Чикаго» и «Коламбусом», а «Баффало» с «Нью-Джерси», «Оттавой» и «Коламбусом».

НХЛ
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