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НХЛ

Сегодня, 07:40

Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 12 апреля

Ана Горшкова
Корреспондент
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В НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

По его итогам «Флорида» и «Виннипег» гарантировали себе участие в Кубке Стэнли. «Джетс» забрали последнюю wild card от «Запада».

Таким образом, в Западной конференции определились все участники плей-офф: «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сиэтл» и «Виннипег».

От Восточной конференции в плей-офф примут участие «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Бостон», «Торонто», «Тампа» и «Флорида».

На последнюю wild card от «Востока» претендуют «Айлендерс» (91) и «Питтсбург» (90).

«Айлендерс» осталось сыграть один матч против «Монреаля». «Питтсбургу» предстоит провести игру с «Коламбусом».

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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