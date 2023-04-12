Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 12 апреля

В НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

По его итогам «Флорида» и «Виннипег» гарантировали себе участие в Кубке Стэнли. «Джетс» забрали последнюю wild card от «Запада».

Таким образом, в Западной конференции определились все участники плей-офф: «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сиэтл» и «Виннипег».

От Восточной конференции в плей-офф примут участие «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Бостон», «Торонто», «Тампа» и «Флорида».

На последнюю wild card от «Востока» претендуют «Айлендерс» (91) и «Питтсбург» (90).

«Айлендерс» осталось сыграть один матч против «Монреаля». «Питтсбургу» предстоит провести игру с «Коламбусом».