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Сегодня, 13:26

Халили одержала победу в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

Алина Савинова
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Россиянка Анастасия Халили стала лучшей в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском.

Спортсменка с одним промахом на огневых рубежах преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 55,3 секунды.

Второе место в гонке заняла еще одна представительница России — Виктория Сливко (отставание — 18,9 секунды; 1 промах). Тройку сильнейших замкнула россиянка Полина Плюснина (+26,0; 0).

Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап. Чайковский

Спринт. Женщины

1. Анастасия Халили — 20.55,3 (1)

2. Виктория Сливко — 18,9 (1)

3. Полина Плюснина — 26,0 (0)

Биатлон
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