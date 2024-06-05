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Сегодня, 16:53

Кубок Стэнли 2024: кто сыграет в финале плей-офф НХЛ — даты и расписание матчей

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты &amp;quot;Флориды&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» стали победителями Восточной и Западной конференций и сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024.

«Пантерз» вышли в финал плей-офф второй год подряд и в третий в своей истории. Клуб из Санрайза останавливался в шаге от трофея в 1996-м и 2023-м (поражение от «Вегаса»).

«Ойлерз» вышли в финал впервые за время выступления в лиге своего капитана Коннора Макдэвида. Клуб из Эдмонтона — 5-кратный чемпион НХЛ (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и до этого сезона еще дважды играл в финалах (1983, 2006)

Кубок Стэнли 2024: кто сыграет в финале плей-офф НХЛ — даты и расписание матчей

  • 1-й матч. 8 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон».
  • 2-й матч.10 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон».
  • 3-й матч.13 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида».
  • 4-й матч. 15 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида».

Если потребуется.

  • 5-й матч.18 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон».
  • 6-й матч. 21 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида».
  • 7-й матч. 24 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон».

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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