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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» стали победителями Восточной и Западной конференций и сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024.
«Пантерз» вышли в финал плей-офф второй год подряд и в третий в своей истории. Клуб из Санрайза останавливался в шаге от трофея в 1996-м и 2023-м (поражение от «Вегаса»).
«Ойлерз» вышли в финал впервые за время выступления в лиге своего капитана Коннора Макдэвида. Клуб из Эдмонтона — 5-кратный чемпион НХЛ (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и до этого сезона еще дважды играл в финалах (1983, 2006)
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