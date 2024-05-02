Сегодня, 06:06
«Даллас» — «Вегас» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы: Стоун — 2 (бол., Хэнифин, Айкел), 4:00 — 0:1. Дадонов — 2 (Стэнковен, Джонстон), 5:02 — 1:1. Дюшен — 1 (бол., Джонстон, Сегин), 8:04 — 2:1. Каррье — 1 (Барбашев, Макнэбб), 12:31 — 2:2. Робертсон — 3 (бол., Хейсканен, Бенн), 36:32 — 3:2.
Вратари: Эттингер — Хилл (58:15).
Штраф: 6 — 8. Броски: 25 (11+6+8) — 27 (9+7+11).
Наши: Дадонов (9.59/2/+1) — Барбашев (11.28/2/+1), Дорофеев (7.11/0/0).
Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Счет в серии: 3-2
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
Счет в серии: 3-1.
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