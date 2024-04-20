Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Сегодня, 18:45
В ночь с 20 на 21 апреля по московскому времени стартует Кубок Стэнли-2024. «СЭ» публикует информацию о способах просмотра матчей плей-офф НХЛ в России.
Официально в России не показывают игры НХЛ из-за отзыва прав со стороны лиги. При этом видеотрансляции матчей Кубка Стэнли-2024 доступны бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько примеров — 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант и 4-й вариант.
Матчи плей-офф НХЛ также показывают в приложениях букмекерских контор при обязательной регистрации.
Следите за ключевыми событиями игр Кубка Стэнли-2024 с помощью матч-центра «СЭ».
Обладателем Кубка Стэнли-2023 стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» (4-1).
Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание и результаты матчей