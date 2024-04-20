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Сегодня, 18:45

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

21 апреля стартует Кубок Стэнли
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
21 апреля стартует плей-офф НХЛ.
21 апреля стартует плей-офф НХЛ.
Фото USA Today Sports
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В ночь с 20 на 21 апреля по московскому времени стартует Кубок Стэнли-2024. «СЭ» публикует информацию о способах просмотра матчей плей-офф НХЛ в России.

Как смотреть матчи плей-офф НХЛ 2024

Официально в России не показывают игры НХЛ из-за отзыва прав со стороны лиги. При этом видеотрансляции матчей Кубка Стэнли-2024 доступны бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько примеров — 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант и 4-й вариант.

Матчи плей-офф НХЛ также показывают в приложениях букмекерских контор при обязательной регистрации.

Следите за ключевыми событиями игр Кубка Стэнли-2024 с помощью матч-центра «СЭ».

Кубок Стэнли 2024: пары плей-офф первого раунда

Восточная конференция

  • «Рейнджерс» — «Вашингтон»
  • «Каролина» — «Айлендерс»
  • «Флорида» — «Тампа-Бэй»
  • «Бостон» — «Торонто»

Западная конференция

  • «Даллас» — «Вегас»
  • «Виннипег» — «Колорадо»
  • «Ванкувер» — «Нэшвилл»
  • «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Обладателем Кубка Стэнли-2023 стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» (4-1).

Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание и результаты матчей

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