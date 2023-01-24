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Сегодня, 10:37

Кубок Стэнли могут снова не привезти в Россию

Сергей Разин
корреспондент
Кубок Стэнли.
Фото Global Look Press
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, смогут ли российские хоккеисты привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы.

По итогам сезона-2021/22 обладателем трофея в составе «Колорадо» стал форвард Валерий Ничушкин, однако лига не разрешила ему привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Возможно, такое решение сохранится», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Обладатели Кубка Стэнли по окончании сезона могут привезти трофей на несколько дней к себе домой. В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года, когда победителями стали игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков.

Источник: https://tass.ru/sport/16868465
Кубок Стэнли
НХЛ
Билл Дэйли
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