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Сегодня, 08:25

Кучеров и Хедман 47-й раз поучаствовали в одной голевой комбинации в плей-офф Кубка Стэнли

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и его одноклубник защитник Виктор Хедман в 47-й раз за карьеру стали участниками одной и той же голевой комбинации в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин и швед стали ассистентами на гол нападающего Джейка Гюнцеля в первом периоде первой игры серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Флориды» (2:6).

По этому показателю игроков «Тампы» обходят только следующие дуэты из защитника и нападающего: Пол Коффи и Уэйн Гретцки (51), Денис Потвен и Майк Босси (49).

Виктор Хедман
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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