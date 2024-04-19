Кучеров и Маккиннон стали первой парой НХЛ в 21-м веке, набрав по 140+ очков за сезон

Форвард «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрали 140 или более очков за регулярный чемпионат НХЛ в сезоне-2023/24.

На счету 30-летнего россиянина 144 (44+100) очков, у 28-летнего канадца 140 (51+89) очков. Таким образом, нападающие стали первой парой в 21-м веке, набрав по 140+ очков за сезон. Последний раз достижением отмечались Марио Лемье (161) и Яромир Ягр (149) в сезоне-1995/96.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, Маккиннон занял второе место.