Кучеров и Василевский признаны звездами встречи с «Ютой»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (8:0).

31-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка. Первой звездой признан защитник «Лайтнинг» Райан Макдона, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — вратарь Андрей Василевский, отразивший все 25 бросков.

В текущем сезоне Кучеров провел 68 матчей, в которых набрал 105 (32+73) очков. На счету Василевского 57 игр, в которых он 6 раз сыграл на ноль при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.18.