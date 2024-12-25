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Сегодня, 10:52

Кучеров избежал дисквалификации за удар Ткачака в колено

Алина Савинова
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Департамент безопасности игроков НХЛ не будет применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Тампы» Никите Кучерову за фол против форварда «Флориды» Мэттью Ткачака, сообщает Hockey Patrol.

Команды встречались в ночь на 24 декабря. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Лайтнинг». В концовке первого периода Кучеров применил жесткий силовой прием против Ткачака, ударив того коленом в колено, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры. При этом американец смог вернуться на лед во второй 20-минутке.

Никита Кучеров. Кучеров чуть не сломал американскую звезду! Российского нападающего удалили до конца матча

Кучеров набрал 50 (15+35) очков в 30 первых матчах сезона и повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2023/24.

Мэттью Ткачак
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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