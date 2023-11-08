Кучеров набрал 750-е очко в НХЛ — он 13-й среди россиян

Форвард «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки в 750 очков в НХЛ. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:3) в регулярном чемпионате.

На счету 30-летнего россиянина 751 (286+465) очко в 657 играх регулярки. Кучеров стал 13-м россиянином, кто достиг отметики в 750 и более очков в лиге.

Ранее такой результат показывали Сергей Зубов (771 очко), Павел Буре (779), Алексей Яшин (781), Сергей Гончар (811), Вячеслав Козлов (853), Илья Ковальчук (876), Павел Дацюк (918), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1242, «Питтсбург») и Александр Овечкин (1493, «Вашингтон»).

После матча с «Канадиенс» Кучеров набрал 22 (10+12) очка и стал лидером бомбардирской гонки НХЛ.

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