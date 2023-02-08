Кучеров набрал очки в 16 домашних матчах «Тампы» подряд. Он повторил собственный рекорд франшизы

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

Таким образом, 29-летний россиянин продлил свою домашнюю серию с набранными очками до 16 матчей. За этот период Кучеров набрал 30 (5+25) очков. Форвард повторил рекорд франшизы, который он установил с 21 ноября 2018 года по 5 февраля 2019 года, также набирая очки в 16 домашних играх подряд.

В текущем сезоне Кучеров провел 50 матчей в НХЛ, в которых набрал 75 (20+55) очков.