0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:17

Кучеров набрал очки в 22-м домашнем матче подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Россиянин набрал очки в 22-м домашнем матче подряд, серия форварда длится с 26 ноября 2022 года.

Кучеров делит восьмое место по этому показателю в истории НХЛ. Помимо него в 22 домашних матчах подряд набирали очки Венсан Дамфусс, Фил Хусли и Уэйн Гретцки (дважды).

Рекорд по длительности результативной серии в домашних матчах в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (40).

Рекордные результативные серии хоккеистов в домашних матчах в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 40 (сезон-1988/89)

2. Уэйн Гретцки — 33 (1985/86)

3. Марио Лемье — 31 (1995/96)

4. Бретт Халл — 26 (1989/90)

4. Марио Лемье — 26 (1989/90)

6. Джо Сакик — 23 (2000/01)

6. Пол Коффи — 23 (1985/86)

8. Никита Кучеров — 22 (2022/23)

8. Венсан Дамфусс — 22 (1992/93)

8. Фил Хусли — 22 (1991/92)

8. Уэйн Гретцки — 22 (1990/91)

8. Уэйн Гретцки — 22 (1989/90)

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ничушкин во второй раз в карьере набрал 4 очка за матч в НХЛ и повторил личный рекорд