Кучеров не набрал очков в шестом матче с «Торонто»

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в шестом матче серии с «Торонто», он допустил пять потеря.

«Тампа» проиграла «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 1:2 ОТ в шестом матче).

Кучеров не набрал очков в двух последних играх. Всего в серии у него 6 (1+5) баллов при нейтральной полезности.

В матче против «Лифс» россиянин (20:44, 2:52 — в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 2 силовых приема и допустил 5 потерь при 1 перехвате. Также получил малый штраф.