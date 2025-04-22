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Сегодня, 16:21

Кучеров не попал в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic

Камила Абдурахманова
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Портал The Athletic провел среди сотрудников опрос о главных претендентах на «Харт Трофи» — приз, который вручают самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ.

Первое место в опросе занял вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, за него проголосовали 44,1 % участников. На втором месте оказался форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 38,2 %. Третье место занял нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, его результат — 17,6 %.

В списке не оказалось российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который по итогам регулярного сезона-2024/25 выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир НХЛ (121 очко).

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Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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