Кучеров обогнал Макдэвида и вышел на первое место в списке ассистентов НХЛ текущего сезона

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на первое место в гонке ассистентов НХЛ в сезоне-2022/23.

В матче «Тампа» — «Коламбус» (4:1) россиянин отдал три результативные передачи. Теперь на его счету 34 ассиста. По этому показателю он возглавил список ассистентов НХЛ текущего сезона.

На втором месте с 33 ассистами находится суперзвезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третью строчку занимает немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 31 результативной передачей. Четвертое место у российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (29 ассистов).

В гонке бомбардиров Кучеров занимает четвертое место, набрав 45 (11+34) очков в 29 играх, впереди только форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (60 очков и 52 очка в 31 игре), а также форвард «Баффало» Тейдж Томпсон (46 в 30).