Кучеров одним словом отреагировал на 600 передач за карьеру в НХЛ: «Круто»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал новость о том, что он пробил отметку в 600 результативных передач в НХЛ.

«Круто», — отреагировал на свое достижение Кучеров в интервью пресс-службе клуба.

19 января 31-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал вторым игроком в истории «Тампы» после Виктора Хедмана с 600 голевыми передачами за команду.

Также Кучеров рассказал о важности российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского для команды.

«Он был стабилен весь год. Был нашим лучшим игроком. Мы должны лучше играть перед его воротами», — добавил Кучеров.

В активе форварда 68 (21+47) очков за 42 матча в текущем сезоне.