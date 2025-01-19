Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:45

Кучеров одним словом отреагировал на 600 передач за карьеру в НХЛ: «Круто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал новость о том, что он пробил отметку в 600 результативных передач в НХЛ.

«Круто», — отреагировал на свое достижение Кучеров в интервью пресс-службе клуба.

19 января 31-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал вторым игроком в истории «Тампы» после Виктора Хедмана с 600 голевыми передачами за команду.

Также Кучеров рассказал о важности российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского для команды.

«Он был стабилен весь год. Был нашим лучшим игроком. Мы должны лучше играть перед его воротами», — добавил Кучеров.

В активе форварда 68 (21+47) очков за 42 матча в текущем сезоне.

1
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы» с 600 результативными передачами в НХЛ
Кучеров снова творит чудеса! Гол-красавец, 600 передач в НХЛ и продолжение гонки за Маккинноном
Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Детройтом», Василевский — второй
Список лучших снайперов НХЛ на 17 января: Шайфли догнал Райнхарта и вошел в топ-3
Список лучших бомбардиров НХЛ на 17 января: Кучеров остается в топ-3
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя