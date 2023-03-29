Кучеров опередил Жамнова в зачете российских бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:0).

Игрок «молний» набрал 720-е очко в 637 матчах за карьеру в североамериканской лиге и опередил Алексея Жамнова (719 очков, 807 матчей) в зачете российских бомбардиров в истории НХЛ. Кучеров поднялся на 13-е место в этом списке.

На 12-м место в зачете российских бомбардиров находится Сергей Зубов — 771 очко в 1068 играх. Лидером явялется Александр Овечкин (1482 очка).