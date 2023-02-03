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Сегодня, 07:52

Кучеров, Панарин и Тарасенко примут участие в конкурсе бросков на точность в Матче звезд НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны участники конкурса бросков на точность в Матче звезд НХЛ.

В конкурсе примут участие Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Александр Барков («Флорида»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кевин Хейс («Филадельфия»), Назем Кадри («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Брок Нельсон («Айлендерс»).

Матч звезд НХЛ пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. В первый день пройдут конкурсы среди игроков, которые начнутся в 03.00 мск. Матчи дивизионов стартуют 4 февраля в 23.00 мск.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
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