Кучеров, Панарин и Тарасенко примут участие в конкурсе бросков на точность в Матче звезд НХЛ

Стали известны участники конкурса бросков на точность в Матче звезд НХЛ. В конкурсе примут участие Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Александр Барков («Флорида»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кевин Хейс («Филадельфия»), Назем Кадри («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Брок Нельсон («Айлендерс»). Матч звезд НХЛ пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. В первый день пройдут конкурсы среди игроков, которые начнутся в 03.00 мск. Матчи дивизионов стартуют 4 февраля в 23.00 мск.