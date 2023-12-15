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НХЛ

Сегодня, 08:39

Кучеров первым набрал 50 очков в этом сезоне НХЛ

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился 3 (1+2) очками в выездном матче с «Эдмонтоном» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал первым хоккеистом в этом сезоне, который набрал 50 очков. На счету Кучерова 20 голов и 30 передач.

Вместе с защитником «Ванкувера» Куинном Хьюзом (30 передач) он делит первое место в этом сезоне по количеству передач. В гонке снайперов Кучеров занимает третье место, уступая форварду «Ванкувера» Броку Босеру (22) и нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу (23).

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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