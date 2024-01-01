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НХЛ

Сегодня, 09:10

Кучеров первым набрал 60 очков в этом сезоне НХЛ

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Монреалем» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин первым преодолел отметку в 60 очков в этом сезоне — на его счету 61 (26+35) очко в 37 играх.

Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 58 (19+39) очков в 37 матчах.

Третье место делят форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — 50 (23+27) очков в 35 матчах и нападающий «Бостона» Давид Пастрняк — 50 (22+28) очков в 35 встречах.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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