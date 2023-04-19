Сегодня, 11:55
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Адама Оутса.
Уже в ближайшее время форвард «молний» подвинет Клода Лемье (одно очко отставания), да и от занимающего 20-е место Петера Форсберга Никиту отделяет всего 14 баллов. Российские рекордсмены тоже не очень далеко: до Сергея Федорова — 19 очков, до Евгения Малкина — 23.
Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Очки
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Рейнджерс
|
208
|
382 (122+260)
|
2. Марк Мессье
|
Канада
|
Эдмонтон, Рейнджерс
|
236
|
295 (109+186)
|
3. Яри Курри
|
Финляндия
|
Эдмонтон, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Анахайм, Колорадо
|
200
|
233 (106+127)
|
4. Гленн Андерсон
|
Канада
|
Эдмонтон, Торонто, Рейнджерс, Сент-Луис
|
225
|
214 (93+121)
|
5. Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург, Вашингтон, Рейнджерс, Филадельфия, Бостон, Флорида
|
208
|
201 (78+123)
|
6. Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
180
|
201 (71+130)
|
7. Пол Коффи
|
Канада
|
Эдмонтон, Питтсбург, Лос-Анджелес, Детройт, Филадельфия, Каролина
|
194
|
196 (59+137)
|
8. Бретт Халл
|
США
|
Калгари, Сент-Луис, Даллас, Детройт
|
202
|
190 (103+87)
|
9. Джо Сакик
|
Канада
|
Квебек/Колорадо
|
172
|
188 (84+104)
|
10. Дуг Гилмор
|
Канада
|
Сент-Луис, Калгари, Торонто, Нью-Джерси, Баффало, Монреаль
|
182
|
188 (60+128)
|
12. Никлас Лидстрем
|
Швеция
|
Детройт
|
263
|
183 (54+129)
|
14. Евгений Малкин
|
Россия
|
Питтсбург
|
177
|
180 (67+113)
|
17. Сергей Федоров
|
Россия
|
Детройт, Вашингтон
|
183
|
176 (52+124)
|
20. Петер Форсберг
|
Швеция
|
Квебек/Колорадо, Филадельфия, Нэшвилл
|
151
|
171 (64+107)
|
26. Клод Лемье
|
Канада
|
Монреаль, Нью-Джерси, Колорадо, Финикс, Даллас, Сан-Хосе
|
234
|
158 (80+78)
|
27. Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
137
|
157 (53+104)
|
28. Адам Оутс
|
Канада
|
Детройт, Сент-Луис, Бостон, Вашингтон, Филадельфия, Анахайм
|
163
|
156 (42+114)