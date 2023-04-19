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НХЛ

Сегодня, 11:55

Кучеров поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Кирилл Бурдаков
Статистик
Никита Кучеров (справа).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Адама Оутса.

Уже в ближайшее время форвард «молний» подвинет Клода Лемье (одно очко отставания), да и от занимающего 20-е место Петера Форсберга Никиту отделяет всего 14 баллов. Российские рекордсмены тоже не очень далеко: до Сергея Федорова — 19 очков, до Евгения Малкина — 23.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ

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Очки

1. Уэйн Гретцки

Канада

Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Рейнджерс

208

382 (122+260)

2. Марк Мессье

Канада

Эдмонтон, Рейнджерс

236

295 (109+186)

3. Яри Курри

Финляндия

Эдмонтон, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Анахайм, Колорадо

200

233 (106+127)

4. Гленн Андерсон

Канада

Эдмонтон, Торонто, Рейнджерс, Сент-Луис

225

214 (93+121)

5. Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург, Вашингтон, Рейнджерс, Филадельфия, Бостон, Флорида

208

201 (78+123)

6. Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

180

201 (71+130)

7. Пол Коффи

Канада

Эдмонтон, Питтсбург, Лос-Анджелес, Детройт, Филадельфия, Каролина

194

196 (59+137)

8. Бретт Халл

США

Калгари, Сент-Луис, Даллас, Детройт

202

190 (103+87)

9. Джо Сакик

Канада

Квебек/Колорадо

172

188 (84+104)

10. Дуг Гилмор

Канада

Сент-Луис, Калгари, Торонто, Нью-Джерси, Баффало, Монреаль

182

188 (60+128)

12. Никлас Лидстрем

Швеция

Детройт

263

183 (54+129)

14. Евгений Малкин

Россия

Питтсбург

177

180 (67+113)

17. Сергей Федоров

Россия

Детройт, Вашингтон

183

176 (52+124)

20. Петер Форсберг

Швеция

Квебек/Колорадо, Филадельфия, Нэшвилл

151

171 (64+107)

26. Клод Лемье

Канада

Монреаль, Нью-Джерси, Колорадо, Финикс, Даллас, Сан-Хосе

234

158 (80+78)

27. Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

137

157 (53+104)

28. Адам Оутс

Канада

Детройт, Сент-Луис, Бостон, Вашингтон, Филадельфия, Анахайм

163

156 (42+114)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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