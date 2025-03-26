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26 марта, 11:54

Кучеров повредил зубы после столкновения с вратарем «Питтсбурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров повредил несколько передних зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:1), сообщает журналист Tampa Bay Times Эдуардо Энсино.

В одном из эпизодов встречи 31-летний россиянин столкнулся вратарем «Пингвинз» Алексом Недельковичем и ударился лицом об его шлем. После столкновения Кучеров ушел в подтрибунное помещение, а затем в трансляцию попал кадр с форвардом, у которого были заметны сколы на зубах.

В текущем сезоне Кучеров провел 67 матчей, в которых набрал 101 (31+70) очко.

Никита Кучеров (в&nbsp;центре).Кучеров в пятый раз выбил 100 очков за сезон НХЛ! Такого достижения нет даже у Овечкина

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