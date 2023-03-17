Кучеров повторил достижение Кросби по сезонам с 70 и более результативными передачами

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

На счету 29-летнего нападающего теперь 27 голов и 70 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, для Кучерова этой второй сезон в карьере с 70 и более ассистами. В сезоне-2018/19 в его активе было 87 голевых передач.

Также Кучеров стал третьим действующим хоккеистом с несколькими такими сезонами. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел 5 сезонов с 70+ передачами, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби — 2.