Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:40

Кучеров повторил достижения Макдэвида и Эспозито

Алина Савинова
Хоккеист «Тампы» Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил три гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 31-летний россиянин стал третьим игроком лиги, кто в статусе действующего обладателя «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас». — Прим. «СЭ») оформил хет-трик в первом матче сезона. Ранее это удавалось канадцам Филу Эспозито и Коннору Макдэвиду (дважды), ныне выступающему за «Эдмонтон».

Никита Кучеров празднует гол. Кучеров сделал хет-трик в первом же матче сезона! Правда, два гола — в пустые ворота

Кучеров был признан первой звездой матча «Каролина» — «Тампа». В этой игре, помимо трех заброшенных шайб, он также отметился результативной передачей.

Следующий матч «Тампа» снова проведет против «Каролины». Встреча пройдет 13 октября.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Эминем раскрыл, что скоро станет дедушкой
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Сегодня
Вчера
Неделя