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Сегодня, 08:10

Кучеров повторил исторический рекорд «Тампы», установленный канадцем Сан-Луи

Алина Савинова
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

После этой игры на счету 31-летнего россиянина стало 50 голевых пасов в нынешнем регулярном чемпионате. Кучеров шестой сезон подряд преодолевает данную отметку. Он вышел на первое место в истории «Тампы» по этому показателю, сравнявшись с канадским форвардом Мартеном Сан-Луи.

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Всего в этом сезоне у Кучерова 73 (23+50) очка в 45 матчах. Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров нынешней регулярки.

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Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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