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НХЛ

Сегодня, 06:39

Кучеров превзошел достижение Кейна и Пастрняка

Ана Горшкова
Корреспондент
Михаил Сергачев и Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).

Как сообщает сайт лиги, Кучеров записал на свой счет восьмую серию с двумя набранными очками в матче НХЛ. Он обошел Патрика Кейна и Давида Пастрняка (у обоих по 7) и стал четвертым по этому показателю среди действующих игроков после Коннора Макдэвида (12), Сидни Кросби (11) и Леона Драйзайтля (9).

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Тампу» 25 матчей и набрал 42 (16+26) очка.

Давид Пастрняк
Никита Кучеров
Патрик Кейн
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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