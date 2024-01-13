Кучеров примет участие в конкурсах Матча звезд НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров примет участие в конкурсах в Матче звезд КХЛ-2024, сообщается на сайте лиги.

Россиянин стал одним из победителей голосования среди болельщиков. Имена пятерых из них назвала пресс-служба НХЛ.

Помимо Кучерова, болельщики выбрали Давида Пастрняка («Бостон»), Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида (оба «Эдмонтон») и Джека Хьюза из «Нью-Джерси».

Ранее Кучеров попал в список из 32 хоккеистов, которых НХЛ выбрала для участия в матче звезд. 13 января пресс-служба также огласила имена пяти победителей голосования среди болельщиков, в число которых вошли российские голкиперы Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида).