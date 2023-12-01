Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

1 декабря, 22:47

Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ

Алина Савинова
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим игроком ноября в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами. Всего на его счету 39 (15+24) очков в текущем сезоне НХЛ. Он идет на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Второй звездой месяца признан канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар. В его активе 25 (4+21) очков в 13 играх. Третьей звездой ноября стал американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, который в 15 встречах набрал 22 (5+17) очка.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе команды.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Обсудить
Читайте также
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кожевников считает, что «Ванкувер» собирает в команде «русскую пятерку»