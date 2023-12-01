Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим игроком ноября в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами. Всего на его счету 39 (15+24) очков в текущем сезоне НХЛ. Он идет на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Второй звездой месяца признан канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар. В его активе 25 (4+21) очков в 13 играх. Третьей звездой ноября стал американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, который в 15 встречах набрал 22 (5+17) очка.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе команды.