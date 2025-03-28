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28 марта, 09:59

Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Мичков — второй

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский хоккеист забил гол и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Юты» (8:0).

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, записавший в свой актив две шайбы и один ассист в игре с «Монреалем» (6:4). Третьей звездой дня стал форвард «Колорадо» Мартин Нечас, который забил два гола и отдал результативную передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:0).

Всего в этом сезоне на счету 31-летнего Кучерова 105 (32+73) очков в 68 играх за «Лайтнинг». На счету Мичкова — 54 (22+32) очка в 72 играх.

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Матвей Мичков
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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