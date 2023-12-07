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Сегодня, 06:56

Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. На его счету гол и голевая передача. Он лидирует в списке бомбардиров текущего сезона — 44 (17+27) очка.

Второй звездой признан голкипер Андрей Василевский. 29-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку защитник Виктор Хедман, который отметился двумя голевыми передачами.

Никита Кучеров. «Тампа» переиграла «Питтсбург». Кучеров набрал 2 очка
Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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