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Сегодня, 07:05

Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Колорадо»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (8:2).

За 20 матчей в текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 30 (12+18) очков.

Первой звездой и третьей звездами встречи стали нападающие «Лайтнинг» Брэндон Хагель, сделавший 5 результативных передач, а также Майки Эйссимонт.

«Тампа» с 24 очками расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Колорадо» набрал 24 очка и занимает 7-е место на «Западе».

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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