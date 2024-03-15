Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой матча НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).

В этой встрече Кучеров забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Теперь у него 112 (39+73) очков в этом сезоне.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Брэйден Поинт, набравший 6 (3+3) очков в этой встрече. Третья звезда — также игрок «Тампы» Дюклер Энтони, забросивший одну шайбу.

«Тампа» набрала 76 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке — 90 очков.