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НХЛ

15 марта, 06:06

Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Виктория Кравченко
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой матча НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).

В этой встрече Кучеров забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Теперь у него 112 (39+73) очков в этом сезоне.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Брэйден Поинт, набравший 6 (3+3) очков в этой встрече. Третья звезда — также игрок «Тампы» Дюклер Энтони, забросивший одну шайбу.

«Тампа» набрала 76 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке — 90 очков.

Никита Кучеров
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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