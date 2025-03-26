Кучеров: «100 очков за сезон в НХЛ — для меня это многое значит»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:1) прокомментировал преодоление отметки в 100 очков в текущем сезоне.

«Для меня это многое значит. Мне кажется, все ребята показали отличную игру. Когда мы придерживаемся нашей тактики и действуем стабильно на протяжении всей встречи, мы превращаемся в сильную команду, которую сложно одолеть», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Кучеров провел 67 матчей, в которых набрал 101 (31+70) очко.