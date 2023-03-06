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Сегодня, 09:18

Кучеров спровоцировал потасовку в концовке матча с «Каролиной»

Виталий Косик
Корреспондент
Потасовка игроков «Тампы» и «Каролины».
Фото Трансляция матча «Каролина» — «Тампа»
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в конце матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:6).

29-летний россиянин при счете 0:5 провел силовой прием на защитнике «Харрикейнз» Бретте Песке, после чего началась потасовка, по итогам которой Кучеров получил две минуты, Песке и защитник «Тампы» Зак Богосян — по 10 минут.

В текущем сезоне Кучеров сыграл в 63 играх за «Тампу» и набрал 88 (23+65) очков.

Его команда располагается на 5-й строчке с 79 очками за 63 матча.

Видео эпизода можно посмотреть по этой ссылке.
Бретт Песке
Зак Богосян
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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