Кучеров сравнил себя с Овечкиным

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров после матча с «Питтсбургом» (3:1) заметил, что пытается быть похожим на соотечественника и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Сравнение возникло после вопроса о большом числе бросков и голах при релизации численного преимущества.

Против «Питтсбурга» Кучеров отметился 17-м голом в сезоне, который забил в большинстве, и результативной передачей. При этом форвард лидирует в лиге не только в списке бомбардиров, но и по числу бросков (126).

«Не знаю даже, что сказать. Стараюсь быть как Ови», — цитирует Кучерова сайт НХЛ. Нападающий также заметил: «Всем нам надо играть лучше. Мы пока далеки от по-настоящему хорошего хоккея, поэтому мы будем продолжать [прибавлять], отталкиваясь от последних игр и стремясь найти стабильность».

В этом сезоне 30-летний Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров лиги с 44 (17+27) очками в 26 матчах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в истории (827 голов) и лидирует по броскам (6 436) с тех пор, как лига ввела эту статистику.