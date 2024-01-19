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НХЛ

Сегодня, 07:31

Кучеров стал 9-м россиянином с 500 голевыми передачами в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3) сделал три голевые передачи.

30-летний россиянин достиг отметки в 500 результативных пасов в североамериканской лиге за карьеру. Для этого ему понадобилось 688 матчей.

Он стал 9-м россиянином, кому удалось достигнуть этой отметки. Ранее это сделали Евгений Малкин (779 голевых передач), Сергей Федоров (696), Александр Овечкин (683), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559).

Никита Кучеров. Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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