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Сегодня, 11:01

Кучеров стал четвертым действующим игроком НХЛ, выигравшим более одного «Арт Росс Трофи»

Виктория Кравченко
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2023/24.

30-летний хоккеист стал четвертым действующим игроком НХЛ, кому удалось выиграть более одного «Арт Росс Трофи». Ранее данного показателя среди действующих игроков более двух раз достигали Коннор Макдэвид (5), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).

Для Кучерова это лучший сезон в НХЛ по набранным очкам. До этого он набирал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19 и также стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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