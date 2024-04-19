Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2023/24.

На счету 30-летнего россиянина 144 (44+100) очка. Второе место занял форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 140 (51+89) очков. Замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 132 (32+100) очка.

Четвертое место в списке лучших бомбардиров занял форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 120 (49+71) очков. На пятой строчке со 110 (47+63) очками нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

Для Кучерова это лучший сезон в НХЛ по набранным очкам. До этого он набирал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19 и также стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.