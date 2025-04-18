Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи»

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ-2024/25. Он третий раз в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи».
31-летний россиянин в этой регулярке набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах.
Вторым в списке лучших бомбардиров стал Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 116 (32+84) очков. Третью строчку разделили Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»), набравшие 106 (52+54) и 106 (43+63) очков соответственно.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 апреля:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (37+84) очко.
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков.
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков.
4. Давид Пастрняк («Бостон») — 106 (43+63) очков.
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 102 (27+75) очка.