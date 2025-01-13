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Сегодня, 08:30

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ, Дорофеев — третьей

Алина Савинова
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ, который завершился 13 января.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (5:2) 31-летний россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Кучеров провел 39 игр, набрав 62 (20+42) очка. Он первый россиянин, которому удалось преодолеть отметку в 60 очков в этом сезоне.

Второй звездой стал форвард «Анахайма» Каттер Готье, забивший два гола в ворота «Каролины» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня признали еще одного россиянина Павла Дорофеева из «Вегаса». Нападающий отметился двумя заброшенными шайбами и голевым пасом в победной встрече с «Миннесотой» (4:1). В этом сезоне на счету 24-летнего Дорофеева 24 (16+8) очка в 43 матчах в НХЛ.

Никита Кучеров
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
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