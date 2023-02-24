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Сегодня, 06:55

Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы» с тремя сезонами с 60+ голевыми передачами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором уникального рекорда в истории клуба.

24 февраля в матче против «Баффало» (5:6 ОТ) Кучеров отдал голевую передачу, которая стала для него 60-й в нынешнем сезоне.

Таким образом россиянин стал первым игроком в истории франшизы с тремя сезонами с 60+ голевыми передачами. Ранее в сезоне-2018/19 Кучеров отметился 87 ассистами, в сезоне-2017/18 была 61 голевая передача.

Всего на счету 29-летнего Кучерова 81 (21+60) очко в нынешнем сезоне.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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