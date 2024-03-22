Кучеров стал первым россиянином, дважды набравшим 120 очков за сезон в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился ассистентским покером в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).

Теперь на счету 30-летнего форварда 122 (41+81) очка в 68 матчах. Он стал первым россиянином в НХЛ, набравшим 120 или более очков в двух сезонах. Ранее в сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 матчах.

Среди россиян 120 очков за сезон по разу преодолевали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120, 1993/94).

Также Кучеров оторвался в гонке бомбардиров НХЛ от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на пять очков.