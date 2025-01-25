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Сегодня, 08:55

Кучеров стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Алина Савинова
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В пятницу, 25 января, россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:3 ОТ). Он забросил победную шайбу в овертайме. Всего в этом сезоне у 31-летнего Кучерова 73 (23+50) очка в 45 встречах. Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров.

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Первой звездой дня стал форвард «Виннипега» Коул Перфетти, который оформил хет-трик в игре против «Юты» (5:2). Третьей звездой назван нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, сделавший дубль в матче с «Вегасом» (4:3).

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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