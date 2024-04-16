Кучеров установил рекорд НХЛ по числу передач в возрасте 30 лет

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:4).

Для россиянина этот ассист стал 99-м в текущем сезоне.

Как сообщается на сайте Quanthockey, Кучеров установил рекорд лиги по передачам в возрасте 30 лет. Второе место по этому показателю занимает канадец Адам Оутс (97), на третьей строчке располагается его соотечественник Марио Лемье (92).

Кучеров является лидером гонки бомбардиров НХЛ сезона-2023/24. Всего на его счету 142 (43+99) очка в 80 матчах.