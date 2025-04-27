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Сегодня, 08:37

Кучеров установил рекорд среди действующих игроков НХЛ по числу матчей с 3+ передачами в Кубке Стэнли

Камила Абдурахманова
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1, 1-2).

Кучеров провел 11-й матч с тремя и более передачами и стал лучшим среди действующих игроков по этому показателю, опередив капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (10).

В истории НХЛ Кучеров занимает третье место. Вторым по количеству матчей Кубка Стэнли с тремя и более передачами идет Марк Мессье (12), а рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (28).

Счет в серии первого раунда Кубка Стэнли 2-1 в пользу «Флориды». Четвертый матч пройдет во вторник, 29 апреля.

Источник: НХЛ
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Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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