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Сегодня, 11:16

Кучеров возглавил гонку снайперов в этом сезоне НХЛ

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в ворота «Сиэтла» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы стали для россиянина 18-й и 19-й в этом сезоне. Таким образом, Кучеров возглавил гонку снайперов лиги, опередив Брока Босера («Ванкувер») и Остона Мэттьюса («Торонто»), которые забили по 18 голов.

В пятерку также входят Сэм Рейнхарт («Флорида») и Кайл Коннор («Виннипег») — по 17 шайб.

Кучеров набрал в этом сезоне 47 (19+28) очков и лидирует в гонке бомбардиров. Россиянин опережает Джей Ти Миллера («Ванкувер» — 40 (15+25) и Давида Пастрняка («Бостон» — 39 (16+23).

Кучеров признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Тампа»

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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