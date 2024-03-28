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НХЛ

28 марта, 05:32

Кучеров вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1). На последних минутах он забил в пустые ворота.

Теперь у 30-летнего россиянина 124 (42+82) очка в этом сезоне. Кучеров вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров. Он обошел форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, у которого 123 (45+78) очка.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 119 (26+93) очков.

Никита Кучеров. Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Бостон»
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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